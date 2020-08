Acompanhe aqui em direto o sorteio do calendário da I Liga e da II Liga

O Vitória de Setúbal foi afastado da competição por não preencher os requisitos necessários para a inscrição © André Vidigal/Global Imagens

A edição 2020/21 da I Liga conhece esta sexta-feira os jogos que vão preencher as 34 rondas, com o sorteio a decorrer em Vila Nova de Gaia, num evento em que serão entregues os prémios da última temporada.

Despromovido ao segundo escalão na última edição, o Portimonense foi reintegrado na I Liga e fará parte do sorteio, depois de na quinta-feira o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter confirmado o afastamento do Vitória de Setúbal da competição, por não preencher os requisitos necessários para a inscrição.

Na cerimónia ficou a conhecer-se o próximo palco da Taça da Liga: Leiria vai receber a final four da prova nos próximos três anos. Depois do Estádio Municipal de Braga, o Estádio Dr. Magalhães Pessoa vai distinguir o "campeão de inverno". A Liga Portugal anuncia que vão ser colocados à venda bilhetes para a fase final da competição.

Numa edição marcada pelo distanciamento e uso de máscara, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, também marca presença, e recebe um prémio de reconhecimento. A Liga Portugal atribuiu o Prémio de Mérito à Direção-Geral da Saúde.

Sérgio Conceição distinguido como melhor treinador. Bragança e Pedro Gonçalves são os melhores jovens

A Liga Portugal aproveita a cerimónia para distinguir os principais elementos da época transata. Na categoria de melhor treinador, Sérgio Conceição levou o prémio para casa. O treinador do FC Porto foi campeão nacional e venceu ainda a Taça de Portugal.

Ryan Gauld foi distinguido como melhor jogador da II Liga. O médio escocês do Farense foi um dos destaques da equipa algarvia, que conseguiu a promoção à I Liga.

A atribuição do melhor jogador jovem da temporada transata foi para dois atletas do Sporting. Daniel Bragança, que esteve emprestado ao Estoril Praia, destacou-se como melhor jovem da II Liga.

Na I liga, os jogadores e capitães atribuíram o prémio a Pedro Gonçalves. O antigo médio do Famalicão transferiu-se, entretanto, para o Sporting. Embora não tenham estado na cerimónia, os dois jogadores deixaram um vídeo, onde, lado a lado, agradeceram a distinção.

Já no reconhecimento aos melhores guarda-redes, Daniel Guimarães, do Nacional da Madeira, foi considerado o melhor guardião da II Liga.

Carlos Vinícius, do Benfica, e Agdon, da Oliveirense, mereceram igualmente um reconhecimento. Os avançados foram os melhores marcadores dos respetivos campeonatos na temporada transata.

O primeiro prémio da noite teve o selo do fair-play e foi atribuído ao Gil Vicente e ao Casa Pia, equipas da I e II Liga, respetivamente. Numa curta declaração, os premiados agradeceram o galardão, no entanto, o representante do Casa Pia assumiu: "O fair-play não ganha jogos".

O mesmo prémio, mas na categoria de jogadores, foi entregue a Zé Tiago, do Mafra, e a Pawel Kieszek, do Rio Ave.

Zé Luís foi o marcador do golo do ano na I Liga. O avançado do FC Porto rematou de pontapé de bicicleta frente ao Paços de Ferreira.

O golo do ano, da II liga, é de Rodrigo Dantas, jogador do Casa Pia. Um golo marcado num partida frente ao Estoril.