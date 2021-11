FC Porto-Benfica nos oitavos da Taça de Portugal. Casa Pia recebe Sporting

O sorteio dos oitavos-de-final decorre esta quinta-feira © Gustavo Bom / Global Imagens

Por TSF 25 Novembro, 2021 • 17:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, realizado esta quinta-feira na Cidade do Futebol, ditou um clássico do futebol português. O FC Porto vai receber o Benfica no Estádio do Dragão.

O Sporting voltou a calhar com uma equipa da Liga 2. Depois de eliminar o Varzim na última ronda, os leões têm uma curta viagem até ao terreno do Casa Pia, onde Rúben Amorim começou a carreira como treinador principal.

O atual detentor do troféu, SC Braga, vai a Vizela, defrontar a equipa de Álvaro Pacheco. O Tondela recebe o Estoril e o Portimonense vai a Famalicão, em jogos entre equipas do principal escalão.

Nos restantes jogos, o Moreirense viaja até Mafra e o Rio Ave joga frente à B SAD. Leça e União Paredes editam um duelo entre as duas únicas equipas do Campeonato de Portugal ainda em prova

Conheça os jogos sorteados:

FC Porto-Benfica

Leça-União Paredes

Tondela-Estoril Praia

Rio Ave-B SAD

Casa Pia-Sporting

Vizela-Braga

Mafra-Moreirense

Famalicão-Portimonense