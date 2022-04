Acompanhe em direto o sorteio do Mundial 2022

Fernando Santos tem o sonho de vencer o Mundial, Ronaldo cumprirá o quinto torneio © Ivan Del Val/Global Imagens

Portugal assegurou na terça-feira a oitava presença num Mundial, ao bater a Macedónia do Norte (2-0), com um "bis" de Bruno Fernandes, no Estádio do Dragão, no Porto, onde tinha eliminado a Turquia (3-1), nas meias-finais do caminho C dos play-off europeus.

Depois de ter competido em 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, a equipa das "quinas" vai participar pela sexta edição seguida no principal torneio mundial de seleções, cuja fase final de 2022 se realizará no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

O sorteio do Mundial 2022 decorre às 19h00 (17h00 em Lisboa), em Doha, com Portugal, um dos 13 representantes europeus, inserido no pote 1, destinado aos cabeças de série, na companhia do país anfitrião, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra e Espanha.