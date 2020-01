"Acredito no treinador do Benfica. Não vai haver cansaço"

Silas tem a convicção de que Bruno Lage vai fazer poucas alterações na equipa inicial © Carlos Costa/Global Imagens

Silas não acredita que o Benfica vai estar mais cansado que o Sporting no derby desta noite. Os leões tiveram mais três dias que as águias para preparar o jogo, mas o técnico sportinguista defende que, apesar de os encarnados terem tido menos tempo de recuperação, isso não se vai refletir durante o jogo.

"Já tivemos o treinador do Benfica a referir que isso não vai ter influência, e ele, melhor do que ninguém, sabe se terá ou se não terá. E ele já disse que não tem. Eu acredito nele e eu também já afirmo que não tem", adiantou o treinador leonino.

Silas tem a convicção de que Bruno Lage vai fazer poucas alterações na equipa inicial comparativamente ao "onze" que na terça-feira eliminou o Rio Ave na Taça de Portugal. O técnico do emblema de Alvalade considera que o treinador do Benfica vai apenas "mudar dois ou três jogadores", mas atira: "Se quisessem mudar muitos jogadores seriam sempre uma equipa muito competitiva. Tem grandes jogadores, um bom treinador e têm muito boa equipa. Têm várias soluções."

A diferença pontual entre as equipas é grande. São 16 pontos que separam leões e águias na tabela classificativa da Liga Portuguesa. No entanto, este é daqueles jogos em que, quando a bola começar a rolar, pouco importa a diferença pontual: "Este jogo vale claramente mais que três pontos. É o jogo que mais mexe com o país, com a paixão e a emoção. Muitos destes jogadores já passaram por jogos destes, sabem o que significa e eu também sei o que isto representa. Sou lisboeta. Para nós e para o Benfica, é mais que apenas três pontos", sublinhou Silas, enaltecendo a importância do encontro.

O jogo entre Sporting e Benfica está agendado para esta sexta-feira, às 21h15, tem relato na TSF e acompanhamento ao minuto em www.tsf.pt