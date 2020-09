Acuña anunciado como novo reforço do Sevilha

Marcos Acuña era jogador do Sporting © Neil Hall/EPA

Marcos Acuña já foi anunciado como reforço do Sevilha. O clube espanhol anunciou, esta segunda-feira à tarde, a contratação do argentino ao Sporting para as próximas quatro épocas.

"O jogador chegou no domingo a Sevilha e na manhã de hoje passou nos exames médicos e assinou contrato para as próximas quatro temporadas. O futebolista viaja de imediato para a concentração, em Algorfa", anunciou o Sevilha no seu site oficial.

À semelhança do clube espanhol, o Sporting também emitiu uma nota a informar que o clube chegou a acordo com o Sevilha (...) para a transferência definitiva do jogador Marcos Acuña", sem revelar os valores envolvidos na transferência do jogador argentino, de 28 anos.

O extremo esquerdo, que alinhou em 27 ocasiões pela seleção argentina, chegou ao Sporting em 2017/18, proveniente do Racing Avellaneda, numa transferência avaliada em 9,6 milhões de euros, tendo, na altura, assinado um vínculo válido por quatro temporadas, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.