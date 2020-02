Adepto confessa que agrediu Bas Dost na invasão a Alcochete

O julgamento da invasão a Alcochete decorre em Monsanto © Pedro Rocha/Global Imagens

O adepto que agrediu o ex-jogador do Sporting Bas Dost, confessou esta quarta-feira, em tribunal, que bateu no jogador com um cinto durante o ataque a Alcochete.

Ouvido no Tribunal de Monsanto, o arguido Rúben Marques reconheceu a autoria do ataque ao holandês, que é agora jogador do Eintracht Frankfurt.

Também em tribunal, o arguido negou ter sido também o autor das agressões ao croata Misic deixou um pedido de desculpas aos jogadores, às suas famílias e ao Sporting.

O processo da invasão à academia tem 44 arguidos, acusados da coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.



Bruno de Carvalho, 'Mustafá' e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados de autoria moral de todos os crimes.