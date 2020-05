Adeptos do Farense com muita alegria mas... sem festa

Jogadores do Farense © André Vidigal/Global Imagens (arquivo)

Por Maria Augusta Casaca 06 Maio, 2020 • 13:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A única pena dos adeptos do Farense é não poderem fazer uma grande festa nestes dias de confinamento. Quando se soube da notícia da subida do clube à I Liga, ouviram-se alguns carros a apitar e viram-se viaturas com bandeiras do clube a percorrerem a cidade. Mas não mais do que isso. No entanto, o sentimento de alegria sentido pelo vice-presidente do clube e sócio há 60 anos é o retrato de toda uma cidade. "É uma grande alegria para o clube e para a cidade, que esperava há 18 anos por este momento", exclama António Correia.

Agora que vai jogar com os grandes, o Farense garante estar preparado, com uma equipa combativa e ambiciosa. "Tentaremos chegar à Europa, como sucedeu em 94-85", afiança o dirigente desportivo. "Somos o 12º clube no ranking nacional de clubes e o nosso objetivo é chegar ao Top 10."

Ouça a reportagem da jornalista Maria Augusta Casaca. 00:00 00:00

António Correia já foi presidente do Farense, ex-dirigente em cinco direções e é agora vice-presidente. Já viu o clube nos píncaros, na primeira divisão, e muito em baixo, a jogar nas camadas distritais. Prefere relevar as alegrias."Tivemos a participação na Taça UEFA, que foi o ponto mais alto deste clube, também quando fomos à finalíssima da Taça de Portugal em 1990, e lembro-me ainda quando foi a primeira subida à I Liga , em 1950", recorda. "Estive presente nos momentos áureos deste clube e agora aqui estou com muita honra a servir o clube e a cidade", conclui António Correia.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS