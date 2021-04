Adeptos do FC Porto incentivam equipa antes da partida para Sevilha

A comitiva portista parte esta terça-feira para Sevilha © Ivan Del Val/Global Imagens

Cerca de 50 elementos das claques do FC Porto deslocaram-se esta terça-feira ao Olival para apoiar a equipa de futebol antes da partida para Sevilha, onde na quarta-feira defronta o Chelsea, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

"A história diz-nos que no FC Porto não há impossíveis", lia-se numa tarja exibida à saída das instalações do centro de treino do clube, na véspera do encontro da primeira mão dos 'quartos' da principal prova europeia de clubes.

Com tochas e palavras de incentivo, os adeptos esperaram a saída dos jogadores para fazer uma verdadeira festa antes da partida para Espanha.

A comitiva portista parte esta terça-feira para Sevilha, às 17h00. O jogo com o Chelsea, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, está agendado para as 20h00 (hora de Lisboa) de quarta-feira.