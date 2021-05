Jogo entre Manchester United e Liverpool adiado após protestos em Old Trafford

Por Lusa 02 Maio, 2021 • 17:34 Partilhar este artigo Facebook

O encontro Manchester United-Liverpool, da liga inglesa de futebol, foi este domingo adiado para data a anunciar depois de mais de 100 adeptos dos red devils terem invadido o relvado de Old Trafford em protesto contra a participação na Superliga europeia.

Cerca de 5000 adeptos juntaram-se inicialmente nas imediações do estádio para pedir a saída da família norte-americana Glazer, proprietária do clube desde 2005, e alguns acabaram mesmo por entrar no recinto e no relvado, obrigando à intervenção da polícia.

Em causa está a recente participação do Manchester United, clube em que atua o português Bruno Fernandes, no projeto da Superliga europeia, mas também a dívida cada vez maior do clube.

Jogo adiado para data a anunciar

Por causa deste episódio, o Manchester United-Liverpool, da 34.ª jornada da Premier League e que estava agendado para as 16h30, foi adiado. A decisão foi tomada em conjunto "pela polícia, ambos os clubes, a Premier League e as autoridades locais".

"A segurança de todos os que estão em Old Trafford é da maior importância. Compreendemos e respeitamos a força do que os move, mas condenamos todos os atos de violência, os danos causados e a invasão, em especial tendo em conta as violações das normas de combate a Covid-19", lê-se num comunicado.

"Os adeptos têm vários canais para se fazerem ouvir, mas os atos de hoje, de uma minoria, não têm justificação. A nossa solidariedade vai para a polícia e seguranças que tiveram de lidar com uma situação perigosa e que não devia ter lugar no futebol", conclui a organização da competição.

Os dois clubes e a Premier League vão agora discutir uma possível data para a realização do encontro. Em caso de derrota dos red devils, o Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, assegura o título inglês.

*Notícia atualizada às 17h59