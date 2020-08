Adeptos protestam contra saída de Messi e pedem demissão do presidente do Barcelona

Por TSF/Lusa 26 Agosto, 2020 • 08:37 Partilhar este artigo Facebook

Dezenas de adeptos concentraram-se esta madrugada em frente ao estádio de Camp Nou para manifestar apoio a Messi e exigir a demissão do presidente do FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

O FC Barcelona pediu a Lionel Messi que se retire no clube culé, depois de o futebolista argentino ter comunicado esta quarta-feira a intenção de rescindir unilateralmente o contrato que o liga aos catalães até junho de 2021.

Fontes do clube catalão explicaram à agência noticiosa EFE que foi proposto a Messi que lidere "com forças e ambições renovadas" o novo projeto desportivo "como sempre o fez" e que termine a sua carreira ao serviço do clube 'blaugrana'.

Os advogados do internacional argentino enviaram um fax ao FC Barcelona, no qual informam que o jogador pretende deixar a Catalunha já neste verão, ao abrigo de uma cláusula que consta do seu contrato e que expirou em 10 de junho, de acordo com as informações recolhidas pela EFE e AFP.

A imprensa espanhola revela que o contrato de Messi inclui uma cláusula que lhe permite rescindir unilateralmente o contrato no final de cada temporada, embora com um prazo definido para o fazer.

Neste caso, o FC Barcelona alega que o prazo expirou em 10 de junho, pelo que considera que o contrato do avançado, de 33 anos e que tem uma cláusula de rescisão de 700 milhões de euros, é válido até 30 de junho de 2021.

Ainda assim, de acordo com o jornal espanhol Marca, Messi e os seus advogados acreditam que o contrato poderá ser rescindido, com base nas alterações no calendário da época 2019/20, que foi prolongada devido à pandemia de Covid-19.

Na semana passada, a comunicação social espanhola, nomeadamente da Catalunha, revelou que Lionel Messi se tinha reunido com Ronald Koeman, tendo confessado ao novo treinador do Barça que se sentia "mais fora do que dentro do clube".

Os ingleses do Manchester City e os italianos do Inter de Milão têm sido apontados como possíveis destinos do astro argentino, que chegou ao FC Barcelona em 2000, com apenas 13 anos.

Messi, seis vezes eleito o melhor futebolista do mundo para a FIFA, soma mais de 731 jogos e 634 golos pela equipa principal dos blaugrana, ao serviço dos quais conquistou 10 ligas espanholas, seis taças do Rei de Espanha, oito supertaças espanholas, quatro ligas dos campeões, três supertaças europeias e três mundiais de clubes.