Adiamento do Vitória FC-Sporting "não está em condições de ser determinado"

A Liga Portugal esclareceu, esta quinta-feira, que o adiamento do Vitória de Setúbal-Sporting "não está em condições de ser determinado", pelo que o jogo deve mesmo realizar-se às 20h30 do próximo sábado.

O Sporting recusou, esta quinta-feira, o pedido de adiamento promovido pelos sadinos, cujo plantel está a ser afetado por um surto gripal.

Os leões rejeitaram o pedido justificando-se com os calendários de competições "sobrecarregados" e que "inviabilizam" o adiamento para um dos dias para os quais estão marcadas as meias-finais da Taça de Portugal, como tinha proposto o clube de Setúbal. Nenhum dos dois clubes está ainda a participar nesta competição.

O órgão que regula a Primeira Liga adianta ainda que os clubes "não chegam a um consenso", não é possível determinar o adiamento da partida.

Leia o esclarecimento da Liga:

"A Liga Portugal informa que recebeu o pedido de adiamento, remetido pelo Vitória FC, do jogo desta equipa com o Sporting CP, a contar para a jornada 16 da Liga NOS, por surto gripal no seu plantel.

O Sporting CP fez chegar à Liga Portugal a sua oposição ao adiamento.

Tendo a Liga Portugal diligenciado junto dos dois clubes com vista à solução da questão e verificando que estes não chegam a um consenso, o adiamento não está em condições de ser determinado."