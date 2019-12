Adjunto de Jesus diz que Bruno de Carvalho sugeriu alteração da hora do treino

Raul José à entrada para o Tribunal de Monsanto © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Raul José garante que foi Bruno de Carvalho a sugerir a alteração da hora do treino do dia do ataque à academia a 15 de maio. Durante o testemunho perante o Tribunal de Monsanto, o técnico afirmou que "Bruno de Carvalho sugeriu que o treino fosse alterado para a tarde [estava inicialmente agendado para a manhã] para que pudesse ser emitida uma nota de culpa".

No dia anterior a equipa foi informada de que seria dispensada. "Fomos despedidos informalmente", explica o técnico sobre a reunião da equipa técnica com Bruno de Carvalho na véspera do ataque à academia. "Ele disse que era o fim da linha", recorda "toda a equipa técnica estava despedida" e por isso ia receber na tarde seguinte uma nota de culpa. Acrescenta Raul José que, Jorge Jesus acedeu e marcou o treino para a tarde seguinte às 16h00.

Raul José, antigo adjunto de Jorge Jesus, garante que os invasores da academia tinham alvos identificados. O treinador recorda que alguns perguntavam "onde está o Acuña, onde está o Batta (Battaglia)". Seguiram-se, diz, minutos de "terror". Relata agressões a jogadores como Acuña, Battaglia, Montero, William Carvalho, Rui Patrício e mais tarde a Jorge Jesus. Viu ainda Bas Dost a sangrar e Raul José foi também agredido com um cinto. Socos, estaladas, uso de um cinto, para além das tochas. O jogador Acuña ainda procurou responder às agressões, explica Raul José.

O antigo adjunto garante que estavam no balneário "90 %" dos jogadores, perante a invasão de cerca de 20 pessoas. "Acho que numa primeira frase vinham para assustar, mas as coisas descambam", indica o responsável técnico.

Miguel Quaresma, outro ex-adjunto de Jesus, confirmou a versão de Raul José e acrescentou que Bruno de Carvalho deu a indicação à equipa técnica para comparecer em Alcochete mesmo depois da reunião.

Bruno de Carvalho não está presente na sala de audiências.