"Admiro-te muito." Pelé dá os parabéns a Ronaldo por recorde de golos

Cristiano Ronaldo fez, este domingo, um hat-trick no jogo da Juventus frente ao Cagliari e bateu o recorde de golos em jogos oficiais, ultrapassando o brasileiro Pelé, que fez questão de deixar uma mensagem emotiva, nas redes sociais, ao internacional português.

"Cristiano, a vida é um voo solo. Cada um faz a sua própria jornada. E que bela jornada estás a ter! Admiro-te muito, adoro ver-te jogar e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrares o meu recorde de golos em jogos oficiais. O meu único lamento é não poder dar-te um abraço hoje. Mas deixo essa foto em sua homenagem, com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos", escreveu Pelé nas redes sociais.

O português também assinalou o feito nas redes sociais, sublinhando que só agora, ao contrário do que já tinha sido dito, é que ultrapassou os 757 golos de Pelé.

"A minha eterna e incondicional admiração pelo senhor Edson Arantes do Nascimento, tal como o respeito que tenho pelo futebol de meados do século XX, levou-me a contabilizar 767 golos, assumindo os nove golos dele pela equipa do estado de São Paulo e também o golo pela equipa militar do Brasil como golos oficiais. O Mundo mudou desde então e o futebol também, mas isso não significa que possamos apagar a história de acordo com os nossos interesses", pode ler-se na nota de Cristiano Ronaldo.