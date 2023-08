Adrián Bustamante vence em Fafe. Colin Stüssi continua de amarelo na Volta a Portugal

© Pedro Correia/Global Imagens

Por Rui Oliveira Costa 18 Agosto, 2023 • 17:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ciclista colombiano Adrián Bustamante venceu esta sexta-feira a 8.ª etapa da Volta a Portugal. O suíço Colin Stüssi permanece com a camisola amarela da prova portuguesa.

O corredor da Kelly/Simoldes/UDO foi o mais rápido no sprint final disputado num grupo de três ciclistas que chegou com o mesmo tempo à meta. A grande atração desta etapa foi a passagem por zonas de terra batida, normalmente utilizadas nos percursos do Rali de Portugal.

Num grupo que chegou poucos segundos depois estava o líder Colin Stüssi que vai andar pelo menos mais um dia com a camisola amarela. Artem Nych e Luis Ángel Maté seguem no segundo e terceiro lugar da geral, a 28 segundos do líder.

Este sábado, os favoritos vão ter uma etapa que pode ser decisiva para a classificação final geral da Volta a Portugal. Os ciclistas partem de Paredes e terminam 174,5 quilómetros depois em Mondim de Basto, na mítica subida ao alto da Senhora da Graça.