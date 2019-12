Advogado de Bruno de Carvalho pede nulidade do depoimento do chefe de segurança de Alcochete

© Filipe Amorim / Global Imagens

O advogado de Bruno de Carvalho, Miguel Fonseca, pediu a nulidade de parte do depoimento do antigo coordenador de segurança da Academia de Alcochete, Ricardo Gonçalves, argumentando que o que disse esta segunda-feira em tribunal inclui trechos de uma "conversa privada". O coletivo de juízes terá agora de decidir sobre este requerimento.

O antigo coordenador de segurança da Academia de Alcochete disse esta segunda-feira que o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho reuniu com o staff um dia antes do ataque, perguntando "se estavam com ele, acontecesse o que acontecesse". Na mesma reunião, o então presidente leonino disse que ainda havia um título para disputar jogar. Antes, tinha reunido com a equipa técnica, então liderada por Jorge Jesus, para anunciar a despedida do treinador.

A revelação foi feita na sétima sessão do julgamento da invasão à academia, em 15 de maio de 2018, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa. Ricardo Gonçalves relatou que o antigo presidente do clube, um dos 44 arguidos no processo e que esta segunda-feira marca presença no tribunal, reuniu em 14 de maio de 2018, na academia de Alcochete, com elementos do 'staff' de apoio à equipa principal do Sporting, após o jogo na Madeira, com o Marítimo, que a equipa 'leonina' perdeu por 2-1, falhando a possibilidade de se qualificar para a Liga dos Campeões.

"[Nessa reunião] questionou os presentes se estariam com ele, acontecesse o que acontecesse. A equipa estava a atravessar um mau momento, pois perdemos com o Marítimo, o que nos impediu de seguir na Liga dos Campeões. Disse [Bruno de Carvalho] que tínhamos muito trabalho pela frente, um título ainda para vencer [Taça de Portugal] e, naquela reunião, quis saber quem estava com ele, acontecesse o que acontecesse. Quem não estivesse, que saísse", explicou Ricardo Gonçalves.

Esta é a parte do depoimento que Miguel Fonseca sustenta tratar-se de "conversas privadas" e sem interesse para o processo. À saída do Tribunal de Monsanto, Bruno de Carvalho não prestou declarações aos jornalistas.

Ricardo Gonçalves relatou ainda uma outra reunião, ocorrida em 07 de abril de 2018, só com o plantel, dois dias após uma derrota com o Atlético de Madrid, e o 'post' publicado na rede social Facebook pelo antigo presidente do clube, a criticar os jogadores.

A testemunha explicou que os elementos do 'staff' não participaram nessa reunião, ficando do lado de fora do auditório, mas que foi possível ouvir "discussão, pois os ânimos exaltaram-se e as vozes aumentaram".

Ricardo Gonçalves disse ter ouvido Bruno de Carvalho a chamar o guarda-redes Rui Patrício de "ingrato, armado em diva, vedeta e mimado". A testemunha afirmou que ouviu igualmente o jogador William Carvalho a acusar Bruno de Carvalho de ter telefonado a Nuno Mendes 'Mustafá', líder da claque Juventude Leonina, para "ameaçar e agredir os jogadores", ao que o antigo presidente do Sporting respondeu que "não fez nada disso" e que ia telefonar a 'Mustafá'.

"Estava a ficar constrangido ao ouvir tudo aquilo e afastei-me", referiu o antigo coordenador de segurança e operações da academia de Alcochete, que continua a ser inquirido da parte da tarde.

Após estas declarações, Bruno de Carvalho levantou-se da cadeira e bateu na porta de vidro que separa a sala dos arguidos da dos juízes e dos advogados, no sentido de chamar o seu advogado Miguel Fonseca, que viria a falar com o arguido alguns minutos depois.