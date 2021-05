Afinal, a última jornada da I Liga não vai ter público nos estádios

Bancada vazia em Aveiro © Tony Dias/Global Imagens

A TSF apurou que, ao contrário do que estava previsto, a última jornada da I Liga não terá público a assistir nos estádios.

As autoridades de saúde e o Governo tinham aprovado que os jogos da 34.ª e última jornada da Liga NOS iriam ter público nas bancadas, com limite de 10% da lotação dos estádios. Agora, "a Direção da Liga Portugal entendeu que não estavam reunidas todas as condições de equidade, quando na jornada 34 existem equipas que, desportivamente, têm o futuro ainda por decidir", escreve, em comunicado, a Liga.

Ficou, por isso, "decidido que a última jornada da Liga NOS não terá público em testes-piloto, como chegou a ser uma possibilidade".

LIGA AQUI O COMUNICADO DA DIREÇÃO DA LIGA PORTUGAL

O plano inicial previa que apenas os adeptos dos clubes visitados poderiam assistir à partida e teriam de apresentar o resultado negativo de um teste rápido para a Covid-19 à entrada no recinto.

A Liga declarou, na altura, que a decisão tinha sido tomada na sequência de várias reuniões da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol com as autoridades de saúde pública e o Governo.

Pinto da Costa foi um dos opositores à ideia de ter público nos estádios nos últimos jogos da Liga, e alegou justamente o critério da equidade.

A Direção da Liga Portugal referiu ainda que, "até ao presente momento, a DGS [Direção-Geral da Saúde] não remeteu o parecer solicitado", sobre a realização dos testes-piloto anunciados pelo Governo.

Face a esta situação, a LPFP deliberou ainda "encetar, desde já, todos os necessários contactos com a Tutela e com as autoridades de saúde para que, logo desde o início da próxima época 2021/22, possa retomar-se progressivamente a normalidade das assistências de público nos estádios das competições profissionais de futebol".

Entre os jogos previstos para esta ronda, destacam-se a receção do já campeão Sporting ao Marítimo, a do FC Porto ao Belenenses SAD, enquanto a visita do Benfica ao Vitória de Guimarães decorreria sem público, devido ao castigo imposto aos vimaranenses pelos incidentes com o avançado maliano do FC Porto Marega, no encontro entre as duas equipas, em Guimarães, na temporada passada.

Na última jornada, Vitória de Guimarães, Santa Clara e Moreirense ainda 'lutam' por uma vaga na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, enquanto Farense, Boavista, Portimonense e Rio Ave disputam a permanência no principal escalão.

