Afinal Pepe pode jogar o clássico da meia-final da Taça de Portugal

O defesa do FC Porto, Pepe, vai poder participar no clássico entre os dragões e o Sporting desta quinta-feira a contar para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

Caso seja uma das escolhas de Sérgio Conceição, a TSF confirmou que o internacional português vai poder entrar em campo.

Pepe foi suspenso por 23 jogos na sequência dos confrontos que aconteceram no final do clássico entre dragões e leões na I Liga. O Conselho de Disciplina condenou o defesa portista que terá dado um pontapé a Hugo Viana, de acordo com o relatório do árbitro João Pinheiro.

A decisão foi conhecida esta terça-feira e além de Pepe, Matheus Reis e Tabata também foram castigados, embora a presença da dupla sportinguista no clássico. Além das suspensões, Pepe e Matheus Reis também foram condenados a pagar uma multa de 2870 euros.