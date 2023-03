Afonso Moreira, o extremo que queria jogar como Neymar e vai fazer a pré-época no Sporting

Afonso Moreira é extremo e tem 17 anos © Sporting Clube de Portugal

Afonso Moreira guarda a mesma finta de corpo e os mesmos gestos dentro do relvado que tinha quando era criança e jogava pelo Lamego. José Pedro treinou o extremo do Sporting Clube de Portugal nos escalões jovens do Cracks Clube de Lamego, e à TSF o treinador recorda que Afonso Moreira é um atleta que quando não estava no relvado, gostava de parar em frente à televisão para ver os jogos dos ídolos, e talvez ir buscar alguma inspiração a jogadores, como Neymar.

"A partir do momento em que entrou para o Cracks [Clube de Lamego] foi sempre acompanhado pelo Sporting, tanto em torneios de verão, ou nas férias da Páscoa. Mesmo aí ele diferenciava-se", resume o técnico.

A diferença era expressa na ficha de cada jogo, mesmo nos escalões mais baixos da formação, com vários golos, dezenas por temporada, lembra o antigo treinador de Afonso Moreira.

"Jogava mais como avançado, como ponta de lança no futebol de sete. Era um jogador bastante combativo, muito competitivo fisicamente, melhorou bastante com a ida para o Sporting. Ainda no outro dia estive com ele e vi essa diferença, o efeito da alta competição", explica José Pedro.

Afonso Moreira conquistou espaço nos escalões mais jovens do Sporting e da seleção portuguesa. No Europeu de sub-17 de 2022, Afonso Moreira fez quatro golos em cinco jogos, incluindo um golo na final perdida diante da França (2-2 e 6-5 nas grandes penalidades). Nos sub-19, o atleta jogou a ronda de elite, neste mês de março, pelo lado esquerdo do ataque, posição na qual se destaca também nos juniores do Sporting, que fazem história na Youth League.

Mas onde pode atuar Afonso Moreira no modelo de Rúben Amorim? Para José Pedro, a resposta pode estar na função ocupada no plantel por jogadores como Pedro Gonçalves, Francisco Trincão ou Rochinha (embora sem utilização nos últimos meses).

"Na frente, perto do ponta de lança ou mais pela esquerda, penso que pode jogar. Também o pode fazer pela direita", explica o treinador de futebol sobre o extremo destro.

De pé direito, Afonso Moreira pedia aos treinadores que o deixassem expressar-se.

"O jogador favorito dele era o Neymar e, não sei se ele se recorda, mas recordo-me eu, o Afonso por vezes pedia: 'Mister, deixe-me jogar do lado esquerdo como o Neymar.' E nós lá facilitávamos de vez em quando", lembra José Pedro.