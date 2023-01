Afonso Sousa acredita que Fernando Santos pode alcançar "grandes feitos" com a Polónia

Afonso Sousa, jogador português do Lech Poznan © Carlos Vidigal Jr/Global Imagens (arquivo)

O jogador português Afonso Sousa, que joga na liga polaca de futebol, acredita que Fernando Santos pode ajudar a Polónia a alcançar grandes feitos, tal como fez com Portugal. O médio que está desde 2022 no Lech Poznan diz que a barreira linguística não será um problema e considera que o técnico português encaixa bem na seleção polaca.

Para Afonso Sousa, Fernando Santos "pode acrescentar o conhecimento que tem" à seleção da Polónia, uma vez que "trabalhou com grandes jogadores, fez grandes trabalhos, conquistou os únicos títulos que Portugal tem", explica à TSF.

O médio formado no FC Porto não antevê que Fernando Santos fique beliscado depois de o último treinador português a orientar a Polónia ter saído da seleção de forma conturbada.

Paulo Sousa abandonou a Polónia para assinar pelo Flamengo, pouco antes de os polacos iriam jogar o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo do Catar. O presidente da Federação Polaca de Futebol acusou, nessa altura, Paulo Sousa de ter "um comportamento extremamente irresponsável".

Agora, o timoneiro da seleção da Polónia volta a ser um português e o jogador Afonso Sousa acha que a barreira linguística não será um problema. "Na Polónia, felizmente, as pessoas falam muito bem inglês e acho que o Fernando Santos encaixa bem no projeto porque já teve uns quantos trabalhos fora do país."

A Polónia é a terceira seleção orientada pelo treinador português que já passou pela Grécia e por Portugal. A conferência de imprensa de apresentação de Fernando Santos como selecionador polaco está marcada para as 13h00 locais (12h00 em Lisboa).