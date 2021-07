Aglomerações no Maracanã e testes falsos ao coronavírus no acesso ao jogo da Copa América

Maracanã © AFP

O estádio do Maracanã registava, a poucas horas da final da Copa América de futebol, aglomeração de adeptos, muitos dos quais com testes negativos para o coronavírus forjados.

Para o decisivo jogo da Copa América, este domingo, no Rio de Janeiro, entre o Brasil e Argentina, a procura era intensa para os 5400 bilhetes disponibilizados à última hora pelas autoridades daquela cidade brasileira.

São 2200 para cada um dos finalistas e mais mil para autoridades e patrocinadores, contrariando a regra do torneio de não haver mesmo público nas bancadas.

As filas no Maracanã começaram cedo e não avançavam com rapidez, já que os funcionários da Conmebol detetaram muitos casos de falsificação de testes negativos para o coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, uma das exigências para se entrar no estádio.

Em comunicado, a Conmebol referiu "uma considerável quantidade de testes PCR fraudulentos, de pessoas acreditadas tanto para a bancada argentina como para a bancada brasileira", sublinhando que nenhum deles poderia aceder à final.

"A Conmebol assegura que a entrada para a final será extremamente rigorosa, bem como a aplicação dos protocolos sanitários e medidas de prevenção", refere o comunicado.

O Brasil é o segundo país com mais mortos na pandemia de Covid-19, com 532 mil mortos, logo atrás dos Estados Unidos, e o terceiro com mais contágios, depois dos Estados Unidos e da Índia, com mais de 19 milhões de casos.

