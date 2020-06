"Agora digam que não quero treinar". Balotelli impedido de entrar no treino

Soccer Football - Serie A - Brescia v Inter Milan - Stadio Mario Rigamonti, Brescia, Italy - October 29, 2019 Brescia's Mario Balotelli reacts REUTERS/Daniele Mascolo - RC18D02CEFB0 © REUTERS

O futebolista internacional italiano Mario Balotelli compareceu esta terça-feira no centro de treinos do Brescia, onde foi impedido de entrar, três dias depois de a comunicação social transalpina noticiar que o avançado terá sido despedido.



"Agora digam que não quero treinar", disse o avançado à imprensa no local, depois de uma conversa ao portão com um dos funcionários do clube, 20.º e último classificado na Série A italiana de futebol.



No fim de semana, a imprensa transalpina adiantou que o jogador teria sido despedido, por falhar os treinos e quando a equipa prepara o regresso da Série A, que retomará em 20 de junho, com jogos em atraso da 25.ª jornada.



À semelhança de outros campeonatos, a liga italiana foi suspensa em março devido à pandemia da covid-19.



No regresso aos treinos, depois de três meses de paragem, Balotelli faltou a várias sessões, justificando que tinha problemas de estômago e chegou a apresentar um atestado médico para o confirmar.



Na segunda-feira à noite, o avançado terá enviado nova informação médica ao Brescia, adiantando que estava recuperado, mas que não teve possibilidade de treinar, pelo facto de a mesma não ter chegado a tempo ao departamento, e não ter a certeza se isso agravaria a situação.



O jogador, de 29 anos, assinou em agosto com o Brescia, clube da cidade em que cresceu, e marcou cinco jogos em 19 jogos na Série A.