"Agora é trabalhar para a próxima." Patrícia Silva afastada das meias-finais dos 800 metros

A atleta portuguesa Patrícia Silva foi afastada esta quarta-feira das meias-finais dos 800 metros feminino nos Mundiais de Atletismo, em Budapeste, ao ser das últimas na quinta eliminatória, com um tempo que ficou longe da melhor marca alcançada pela meio-fundista este ano.

"A época vai longa e acho que não consegui apontar o meu pico de forma para aqui. A época foi toda feita sem nunca pensar em estar aqui. Entretanto, com o passar da época, fui batendo os meus recordes pessoais e ficando mais perto dos Mundiais", explicou a atleta, de 23 anos.

A meio-fundista do Sporting terminou a quinta série no oitavo e último lugar, em 02.05,54 minutos, quedando-se pelo 54.º posto entre as 56 presentes nas eliminatórias.

"A sensação não foi a melhor. Já corri muitas vezes este ano e a sensação foi completamente diferente", disse.

Patrícia Silva admitiu que os resultados que foi obtendo durante esta época lhe permitiram estar nos Campeonatos do Mundo, como a melhoria do seu recorde pessoal, para 2.00,07 minutos, em junho, sem que fosse o inicialmente planeado.

"A época começou cedo e foi muito difícil prolongar até aqui, com um mês de julho muito difícil, também, quando fiquei duas vezes doente. Fiquei muito contente por ter estado aqui, daí o sorriso, esquecendo a parte da prova, já fiquei muito feliz por estar entre as melhores, agora é trabalhar para a próxima", prometeu a filha do antigo atleta Rui Silva.

A oitocentista natural de Mafra não conseguiu bater os melhores resultados portugueses em Mundiais na distância, que permanecem na posse de Elsa Amaral e Carla Sacramento, que foram 22.ªˢ em Tóquio 1991 e Estugarda 1993, respetivamente.

"Gostava que as minhas pernas me tivessem ajudado, que as tivesse sentido mais leves, mais preparada para correr, mas senti-me logo muito pesada desde o início. Não consegui acompanhá-las", lamentou.

A norte-americana Nia Akins venceu a série disputada pela portuguesa, em 1.59,19 minutos, naquele que foi o melhor tempo das eliminatórias, sendo que o apuramento para as meias-finais 'fechou' aos 2.00,36, o registo obtido pela italiana Eloisa Coiro, a última repescada para a próxima fase, marcada para sexta-feira, às 20:25 locais (19:25 em Lisboa). A final vai ser disputada no domingo, último dia dos campeonatos, às 20:45 (19:45).

Em prova, estava ainda Pedro Buaró, na qualificação do salto com vara. O atleta português, que tem como recorde pessoal 5.65, já este ano, ultrapassou à segunda tentativa, a altura inicial de 5.35.

O varista Pedro Buaró, de 22 anos, necessita de superar em 15 centímetros a sua melhor marca para conseguir o apuramento direto (5,80), ou ficar entre os 12 primeiros, num concurso que começou às 10h15 (09h15).