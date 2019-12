Agressão no Jamor? Sérgio Conceição só responde depois do Feyenoord

© Lusa

Sérgio Conceição recusou esta quarta-feira esclarecer os incidentes que tiveram lugar durante o intervalo do encontro entre o FC Porto e o Belenenses SAD.

Em causa está uma alegada agressão do técnico dos Dragões a Pedro Ribeiro, treinador da equipa de Lisboa.

No final de uma entrevista à SIC , de antevisão ao jogo de amanhã entre o FC Porto e Feyenoord, Conceição prometeu esclarecer o incidente no final do encontro de amanhã no Dragão. "Vemos depois na flash no final do jogo", disse.

Sobre o encontro decisivo para o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, o treinador do FC Porto promete ambição e garante que o objetivo é ir longe na prova.

"Queríamos estar na Liga dos Campeões, não foi possível por demérito nosso, mas aquilo que queremos, neste momento, é ir para a frente na Liga Europa.

Os azuis e brancos precisam de ganhar para carimbar o passaporte para os 16 avos de final da Liga Europa, onde estão já Sporting, Sporting de Braga e Benfica.

O encontro entre o FC Porto e o Feyenoord está agendado para as 20h00.