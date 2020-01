Agressões a jogadores do Leixões levam à suspensão dos treinos

Leixões suspende treinos de futsal "por tempo indeterminado" após agressões a atletas © DR

Quinze a 20 pessoas invadiram na noite de quinta-feira os balneários de um pavilhão de Matosinhos, ameaçando e agredindo um número indeterminado de jogadores de futsal, disseram hoje fontes da PSP e do Leixões Sport Club.

Uma fonte do Leixões afirmou que se trata de atletas de futsal do clube, que treinavam no pavilhão municipal da Biquinha, em Matosinhos. Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o incidente ocorreu pelas 22:40 e os suspeitos, que aparentam entre 17 e 25 anos de idade, puseram-se em fuga. Um dos atletas foi levado ao hospital, depois de agredido com socos e pontapés que lhe provocaram ferimentos descritos como ligeiros, e teve alta hospitalar pouco depois.

A PSP citou relatos de um outro atleta, segundo o qual teria sido ameaçado com uma arma de fogo. Ainda de acordo com a fonte, a polícia ainda não apurou as razões do incidente, que vai agora investigar.

Treinos suspensos "por tempo indeterminado" após agressões a atletas

O presidente do Leixões Sport Club, Jorge Moreira, anunciou hoje a suspenção dos treinos da equipa de futsal "por tempo indeterminado", após as agressões verificadas na quinta-feira por um grupo de indivíduos a jogadores no Pavilhão da Biquinha. O presidente Jorge Moreira disse à agência Lusa que ainda está a tentar perceber o que terá estado na origem do incidente.

"O Pavilhão da Biquinha, para além de não ter condições estruturais, também não reúne as condições de mínimas de segurança e, obviamente, temos que pugnar sempre pela defesa dos nossos atletas e da instituição", referiu Jorge Moreira. A equipa de futsal do Leixões treina no Pavilhão da Biquinha desde a época passada e, de acordo com o presidente do Leixões, "o ambiente nunca foi muito favorável, apesar de o clube ter alguns jogadores oriundos do bairro".

"Ontem [quinta-feira] estive no local e acompanhei os atletas no hospital, mas não consegui escalpelizar bem o que se passou. Hoje vou inclusive tentar reunir com o presidente da comissão de moradores e do bairro social da Biquinha para tentar perceber o motivo", referiu Jorge Moreira.

Segundo o presidente, o motivo do incidente verificado na quinta-feira no Pavilhão da Biquinha, em Matosinhos, poderá estar relacionado não com a instituição Leixões, em si, mas sim por uma questão identitária do espaço, que os moradores do bairro consideram 'seu'.

"Não sei se está relacionado com isso, mas vamos tentar perceber o que é que se passou, pois nada justifica que tenham entrado num recinto desportivo a agredir os jogadores", sustentou Jorge Moreira, acrescentando que nada fazia prever esta situação que considerou espontânea.