Aí estão 100 por Portugal, Ronaldo marca golaço histórico. Veja o vídeo

Cristiano Ronaldo aproveitou um livre direto para marcar o 100.º golo pela seleção portuguesa.

Por TSF 08 Set, 2020 • 20:56

Cristiano Ronaldo aproveitou um livre direto para marcar o 100.º golo pela seleção portuguesa.

No dia em que cumpre a sua 165.º internacionalização pela seleção principal, o capitão da formação das quinas, de 35 anos, faturou em Solna aos 45 minutos, colocando Portugal em vantagem na transformação de um livre direto.

Cristiano Ronaldo aproveitou a falta cometida pelo médio Svensson, que acabou expulso. O capitão respirou fundo e mostrou o porquê de ser um dos melhores jogadores do planeta.

O primeiro golo aconteceu à oitava internacionalização. No Estádio do Dragão, no Porto, Portugal inaugurava o Euro2004 com a Grécia a 12 de junho desse ano.

A Suécia é a segunda 'vítima' favorita de Ronaldo, a par do Luxemburgo, com seis tentos, menos um do que os marcados à Lituânia. A Andorra, Arménia e Letónia faturou em cinco ocasiões.