Ainda a negociar Enzo Fernández, Benfica perguntou por guarda-redes turco

Uğurcan Çakır em ação frente a Portugal num jogo de qualificação para o Mundial © Miguel Riopa/AFP

Por Tiago Santos 22 Junho, 2022 • 19:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De olhos postos no mercado, e apesar do esforço para negociar o médio Enzo Fernández, do River Plate, o Benfica tem olhado para outras posições que podem precisar de reforços, incluindo a de guarda-redes, e tem o titular da seleção turca na lista de alvos.

Uğurcan Çakır, guarda-redes e capitão do Trabzonspor, interessa mas depende das saídas no Benfica, sendo que para já Vlachodimos e Hélton Leite devem começar a temporada, a 27 de junho.

Com Rui Pedro Braz, diretor desportivo do Benfica, novamente em reuniões na Argentina - encontros que a TSF confirmou - para negociar Fernández, as águias vão olhando para o mercado de guarda-redes, com especial interesse em perceber qual a situação de Çakir. Para já, sabe que o valor pedido é de entre dez e 15 milhões de euros.

O turco está agradado com a possibilidade de jogar na Luz, mas a TSF sabe que um clube de uma das cinco maiores ligas europeias já informou os empresários dos guarda-redes de que vai avançar com uma proposta. O Benfica já tinha, no entanto, perguntado pelo jogador mais do que uma vez antes deste cenário ter sido colocado na mesa.

Capitão do atual campeão turco - classificado para o play-off da Liga dos Campeões - e habitual titular da seleção do seu país, o guardião vê o Benfica como um clube a partir do qual pode dar o salto para uma equipa que lute pelo título europeu.

O facto de guarda-redes como Oblak ou Ederson terem sido lançados pelo Benfica para os palcos europeus também agrada a Çakir, que fez 43 jogos na época que agora termina, incluindo um contra Portugal, em março, no play-off de qualificação para o Mundial, que a seleção nacional venceu por 3-1.