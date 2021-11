"Ainda tenho vontade de competir." Telma Monteiro quer ir aos Jogos Olímpicos de Paris2024

© Nuno Veiga/Lusa

Depois do fracasso em Tóquio, a judoca Telma Monteiro ponderou abandonou acabar a carreira. No entanto, a atleta portuguesa refletiu nos últimos meses e esta terça-feira anunciou que vai continuar no Benfica para tentar mais um ciclo olímpico, desta vez, em Paris.



A revelação foi feita em declarações registadas pela BTV. "É uma decisão que foi muito pensada. Tive tempo para pensar durante as férias. Sinceramente, antes dos Jogos Olímpicos pensei que a decisão de não continuar estava praticamente tomada, como atleta de alto rendimento. Mas durante as férias, não conseguia tirar da cabeça como é que eu devia ganhar às minhas adversárias. E percebi que ainda tenho muita vontade de competir", garantiu.

Telma Monteiro entende que, nesta altura, aos 35 anos, ainda tem "muita capacidade para competir, muito espírito de sacrifício para alcançar os objetivos". Contudo, não espera facilidades. "Obviamente com 35, 36 anos, vai sendo cada vez mais díficil, mas acho que tenho aquilo que é preciso, que é essa capacidade de sacrifício de saber o máximo que eu tenho de dar para continuar a alcançar os meus objetivos."

A judoca portuguesa, que já participou nos Jogos Olímpicos de Atenas (2004), Pequim (2008), Londres (2012), Rio de Janeiro (2016) e Tóquio (2020), prepara-se para alcançar os mínimos que lhe garantam mais uma presença olímpica, desta vez em Paris, em 2024.