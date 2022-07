Ajax estuda contratação de Francisco Conceição

Francisco Conceição © José Carmo / Global Imagens

O extremo do FC Porto é apontado como uma potencial alternativa ao brasileiro Antony, que pode estar de saída para o Manchester United.

De acordo com o jornal dos Países Baixos, "De Telegraaf", a direção do Ajax já segue Francisco Conceição há algumas épocas. A mesma fonte acrescenta que já existiu uma "boa conversa" entre o jogador e o novo treinador do clube, Alfred Schreuder.

Francisco Conceição tem uma cláusula de rescisão de cinco milhões de euros, sendo um valor que permite ao Ajax avançar com confiança para uma proposta e negociação junto do jogador e da SAD dos dragões.