Ajax mantém pé no acelerador e vence por 9-0

O Ajax voltou este sábado a confirmar a capacidade goleadora demonstrada diante do Sporting, na Liga dos Campeões, e atropelou o Cambuur por 9-0, em jogo da quinta jornada da Liga holandesa de futebol.

Apenas três dias depois de ter goleado o Sporting em Alvalade (5-1), no arranque do Grupo C da prova 'milionária', a formação de Amesterdão impôs-se novamente com autoridade, sendo que ao intervalo já vencia por 4-0, com golos de Jurrien Timber (16 minutos), Steven Berghuis (19), Noussair Mazraoui (29) e David Neres (39).

O segundo tempo foi um autêntico 'massacre' da formação comandada por Erik ten Haag, que ampliou o resultado por intermédio de Dusan Tadic (60 minutos), Mohamed Daramy (64), Sebastien Haller (69) -- autor de quatro tentos em Alvalade -, Danilo (76) e novamente David Neres (84).

Esta foi a segunda maior vitória de sempre do Ajax em casa no campeonato (igualou o 9-0 ao Sparta de Roterdão, em 2001), apenas superada por um 12-1 aplicado ao Vitesse, em 1972, com quatro golos da 'lenda' Johan Cruyff.

Com 22 golos marcados em apenas cinco jornadas, o Ajax lidera provisoriamente a Eredivisie, com 13 pontos, mais um do que o PSV (12), que no domingo recebe o Feyenoord.