Al Musrati renova com o SC Braga até 2026

O futebolista líbio Al Musrati, médio defensivo de 26 anos, renovou contrato com o Sporting de Braga por mais duas temporadas, até 2026, anunciou esta terça-feira o clube minhoto, numa nota publicada no site oficial.

Al Musrati chegou ao Sporting de Braga em 2020/21, depois de ter feito uma temporada a meias entre Vitória de Guimarães e Rio Ave, e tinha vínculo inicial que era válido até julho de 2024.

"Com 99 jogos ao serviço do Sporting Braga e sete golos, o internacional líbio é um dos elementos em destaque na equipa arsenalista, assumindo um papel preponderante na equipa", lê-se na nota divulgadas pelos minhotos.

Thank you and g̶o̶o̶d̶b̶y̶e̶ ̶... give me a new contract



Sabe tudo aqui: https://t.co/W0LWNC06h6#AlMusrati2026 pic.twitter.com/wmZpb6SNCu - SC Braga (@SCBragaOficial) October 11, 2022

Depois de ter iniciado a carreira no seu país, no Al Ittihad Tripoli, o médio rumou a Portugal para a equipa B do Vitória de Guimarães, em 2016/17.

Já com a camisola do Sporting de Braga, Al Musrati conquistou uma Taça de Portugal, em 2020/21.

Com a Líbia, o médio soma 37 internacionalizações e dois golos.