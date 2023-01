Sergio Conceição, treinador do FC Porto © Ivan Del Val/Global Imagens

O treinador do FC Porto comentou esta sexta-feira as notícias que dão conta de um alegado interesse de Cristiano Ronaldo em ter Pepe - que termina contrato com os dragões no final da temporada - no Al-Nassr e a ironia não faltou à resposta.

"O Al-Nassr quer fazer uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões, mas não é possível. Estão noutro continente", disse Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão da partida contra o Casa Pia.

O internacional português está fora da partida depois de uma recaída da lesão que sofreu no último jogo de Portugal no Mundial 2022, mas, mais a sério, Conceição garante que o central está focado na partida do fim de semana.

"O mercado fica sempre à porta do Olival. O Pepe é aquilo que toda a gente sabe e aquilo que representa para o clube é demasiado forte. A ligação que ele tem aos adeptos, ao clube e à cidade em si... nem se pensa nisso. Nós pensamos muito nos nossos objetivos, naquilo que temos pela frente neste momento e o mais importante é o jogo do Casa Pia", garantiu o técnico.

Virando o foco para o campeonato, os dragões aproximaram-se da liderança na última jornada, depois da derrota do Benfica em Braga. Contudo, esse resultado não serve de motivação para o treinador do FC Porto: "Olhamos principalmente para nós e, como já disse na última antevisão que fiz com o Arouca, a verdadeira motivação está aqui dentro de casa, no nosso trabalho e nos nossos jogadores."

Os dragões vão ter um calendário apertado em janeiro, mas isso é um bom sinal para Sérgio Conceição.

"Nós estamos habituados a isso. É o calendário que temos, são as diferentes competições que estão aí e é um bom sinal o FC Porto estar em todas as frentes. Esperemos que sejam sete jogos, incluindo uma final, neste mês de janeiro. Vamos trabalhar para que isso aconteça e a seu tempo falaremos. Agora o importante é o jogo de amanhã", considerou.

O adversário deste fim de semana é a "surpresa" do campeonato e Sérgio Conceição espera uma partida complicada: "O Casa Pia tem feito um excelente campeonato. Tem sido a equipa surpresa - por assim dizer, porque todas as equipas que veem de um contexto de II Liga são equipas competitivas - e nota-se que é verdadeiramente uma equipa, porque olhamos para os números e vemos que sofre poucos golos. Tem mais um golo sofrido do que o FC Porto e o Benfica."

"De todas as promovidas na Europa é a melhor equipa, tive a curiosidade de ir ver. Esperamos talvez uma das saídas mais difíceis que vamos ter. Mas, de qualquer das maneiras, temos de olhar para este jogo e perceber que são três pontos em disputa fundamentais para a nossa caminhada e para o nosso objetivo", complementa o treinador portista.

O FC Porto desloca-se este sábado ao Estádio Nacional, no Jamor, para defrontar o Casa Pia às 20h30, na 15.ª jornada.