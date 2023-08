Tal como a TSF adiantou, o Boca Juniores quer ter Alan Varela ainda no jogo com o Nacional de Montevideo © Luis Robayo/AFP (arquivo)

O médio argentino Alan Varela assegura que para já "só quer pensar no Boca Juniors". Uma curta resposta do jogador em declarações à ESPN Argentina depois de cumprir os 90 minutos no jogo em Montevideo, Uruguai.

"Estou tranquilo. O apoio dos meus companheiros, da equipa técnica deixam-me descansado", acrescenta o médio defensivo.

Alan Varela não quis fazer mais comentários sobre as negociações entre FC Porto e Boca para a transferência, num momento em que ainda não há um acordo finalizado entre clubes.

Tal como a TSF adiantou, o Boca Juniores quer ter Alan Varela ainda no jogo com o Nacional de Montevideo, a segunda mão da Taça Libertadores, jogo no La Bombonera, casa do Boca. O encontro com o River Plate para discutir o Trofeo de Campeones (equivalente à Supertaça) foi adiado sem data definida.

Na madrugada desta quinta-feira, num jogo para a Taça Libertadores, o Boca Juniors empatou com o Nacional do Uruguai (0-0).