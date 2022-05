Alcaraz, 19 anos, vence Nadal. O último ponto da partida diz tudo

Carlos Alcaraz © Emilio Naranjo/EPA

O melhor tenista espanhol de sempre, Rafael Nadal, perdeu esta sexta-feira no torneio de Mutua, em Madrid, perante Carlos Alcaraz, tenista também espanhol de 19 anos.

O jovem venceu em três sets, por 6-2, 1-6 e 6-3. Alcaraz, que é o número nove do ranking ATP, ainda torceu o tornozelo durante o segundo set e ainda foi a tempo de vencer o terceiro.

Nas meias-finais do torneio, Alcaraz vai defrontar o primeiro do ranking mundial, Novak Djokovic. É o mais jovem semifinalista da história do torneio de Madrid.

Veja o último ponto do jogo: