Carlos Alcaraz © Matthew Stockman/Getty Images via AFP

Por TSF com agências 01 Abril, 2023 • 10:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O tenista Carlos Alcaraz foi eliminado pelo italiano Jannik Sinner nas semifinais do Masters 1000, em Miami. O espanhol perdeu pelos parciais de 6-7, 6-4 e 6-2, uma derrota que custa também a liderança do ranking ATP.

Alcaraz será agora ultrapassado pelo sérvio Novak Djokovic.

Sinner, número 11 do mundo, vai disputar, no domingo, a sua primeira final no Masters 1000 contra o russo Daniil Medvedev.