Alcaraz vence Djokovic em cinco sets e conquista Wimbledon pela primeira vez

Carlos Alcaraz © Sebastien Bozon/AFP

Por Rui Oliveira Costa 16 Julho, 2023 • 18:52

O espanhol Carlos Alcaraz conquistou este domingo o torneio de Wimbledon pela primeira vez na carreira ao vencer Novak Djokovic numa final disputada em cinco sets.

O tenista espanhol de 20 anos começou mal e o sérvio venceu categoricamente o primeiro set por 6-1, mas nivelou o encontro no segundo set, tendo vencido no tie break (7-6).

O terceiro set voltou a sorrir a Alcaraz, que respondeu com um 6-1, como tinha sofrido no set inaugural. Mas Djokovic não atirou a toalha ao chão e voltou a empatar o encontro com um 6-3 no quarto set.

No set de todas as decisões, Carlos Alcaraz quebrou o serviço do sérvio ao terceiro jogo e conquistou o torneio com um 6-4.