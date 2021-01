Alemães do Füchsen Berlim anunciam adiamento do jogo com o Sporting

Este é o segundo adiamento do jogo entre o Sporting e o Füchsen Berlim © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O Füchsen Berlim anunciou esta sexta-feira o adiamento do jogo de terça-feira com o Sporting, referente à Liga Europeia de andebol, devido aos "atuais desenvolvimentos relacionados com a pandemia de Covid-19 em Portugal".

Em causa está que, uma vez que Portugal foi declarado pelo Governo germânico área de alto risco para o coronavírus, os regulamentos sanitários obrigavam a um período de quarentena à comitiva do Füchsen Berlim após o regresso de Lisboa.

Ainda sem data alternativa para decorrer, este é o segundo adiamento do jogo entre o Sporting e o Füchsen Berlim, referente à terceira jornada do grupo B, inicialmente previsto para decorrer a 17 de novembro, em Alvalade.

Em vez de viajar para Lisboa, a equipa orientada por Jaron Siewert prepara agora o jogo em casa com o TUSEM Essen, para o campeonato alemão, a decorrer no domingo, em Füchsetown.

O Sporting ocupa a quarta posição do grupo B, com quatro pontos em quatro jogos, enquanto o Füchsen Berlim é segundo, com sete, a um dos líderes suecos IFK Kristianstad, que já realizaram seis encontros.

