Alemanha vence Países Baixos e encontra Portugal na final do Europeu de sub-21

Os jogadores da seleção alemã a festejarem um dos golos © UEFA

Por Cátia Carmo 03 Junho, 2021 • 22:03

A Alemanha venceu, esta quinta-feira, os Países Baixos por 2-1 e vai ser o adversário de Portugal na final do Europeu de sub-21.

Os alemães entraram fortes no jogo e marcaram os dois golos da vitória logo aos oito minutos. Um bis de Florian Wirtz, que marcou logo no primeiro minuto e aos oito, selou a quinta presença na final dos germânicos, depois de duas com a Inglaterra (derrota em 1982 e vitória em 2009) e duas com a Espanha (triunfo em 2017 e desaire em 2019), enquanto Perr Schuurs reduziu para os holandeses, aos 67.

A final da edição 2021 do Europeu de futebol de sub-21, na Eslovénia e Hungria, está marcada para domingo, em Ljubljana, onde os alemães procuram o terceiro cetro e Portugal o primeiro, na terceira presença, após os desaires de 1994 e 2015.