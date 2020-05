Alex abandona equipa de futsal do Sporting. Terceira saída depois de Deo e Léo

Alex de saída de Alvalade © Twitter Modalidades Sporting

O ala brasileiro Alex deixou de fazer parte da equipa de futsal do Sporting, depois de ter passado as duas últimas temporadas em Alvalade, anunciou esta segunda-feira o clube lisboeta no sítio oficial na Internet.



"O Sporting Clube de Portugal informa que chegou ao fim a ligação contratual que mantinha com o jogador da equipa de futsal Alex Aparecido Felipe Santos (Alex)", revelaram os 'leões'.

Trata-se do terceiro jogador a deixar o plantel às ordens de Nuno Dias, depois de anunciadas as saídas de Deo e Léo.



O jogador, de 27 anos, integrou a equipa do Sporting que conquistou a Liga dos Campeões, em 2018/19, e ajudou o clube a vencer também uma Taça de Portugal.



Esta foi a segunda 'aventura' de Alex no futsal europeu, depois de passado pelo Inter Movistar, de Espanha, em 2015. O ala fez a maior parte da carreira no Brasil, em representação do Corinthians e do Joinville.