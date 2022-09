Alex Albon deixou cuidados intensivos e tem alta esta terça-feira após apendicite aguda

Alex Albon © EPA

O piloto tailandês de Fórmula 1, Alexander Albon, já deixou a Unidade de Cuidados Intensivos do hospital San Gerardo, em Itália, para onde foi transportado no sábado na sequência de uma apendicite aguda.

O piloto de origem tailandesa foi submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência no sábado, mas sofreu complicações pós-operatórias, devido à anestesia, que lhe provocaram dificuldades respiratórias.

De acordo com informação divulgada pela própria escuderia britânica, Albon foi entubado e colocado com respiração assistida na Unidade de Cuidados Intensivos, de onde já saiu, tendo ficado internado em observação.

An update on Alex Albon.#WeAreWilliams - Williams Racing (@WilliamsRacing) September 12, 2022

Segundo a equipa do piloto tailandês, Albon deverá ter alta médica esta terça-feira, de forma a concluir a recuperação, a tempo de participar na próxima corrida, a 17.ª da temporada, que se disputa em Singapura em 2 de outubro.

Albon foi substituído pelo neerlandês Nyck de Vries no GP de Itália, que se disputou no domingo, em Monza.

De Vries terminou a sua prova de estreia na nona posição, somando mais dois pontos para a Williams, ultrapassando o companheiro de equipa, o canadiano Nicholas Latifi, no campeonato, com uma prestação que lhe valeu o prémio de 'piloto do dia'.

Latifi ainda não somou pontos nas 16 corridas disputadas.

A prova foi ganha pelo neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que somou o quinto triunfo consecutivo, 11.º da temporada, e pode conquistar o segundo título consecutivo já na próxima prova.