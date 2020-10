Alex Telles assina pelos ingleses do Manchester United

© Miguel Pereira/Global Imagens

O defesa brasileiro Alex Telles assinou, esta segunda-feira, um contrato de quatro anos mais um de opção com os ingleses do Manchester United.

A contratação é confirmada pelos red devils na sua página oficial, que destacam os "26 golos e mais de 50 assistências" ao longo das últimas cinco épocas ao serviço do FC Porto.

"Juntar-me a um clube com o prestígio do Manchester United é uma tremenda honra. Tens de trabalhar no duro para chegar a este momento na carreira e agora que chego a este clube posso prometer que vou dar tudo para ser bem-sucedido aqui", diz o defesa em declarações à página do clube.

Já o treinador Solskjaer destacou Telles como um jogador que acompanha "há algum tempo", após várias prestações que foram "tudo o que o clube procura".



"É um lutador e um ganhador, e vai acrescentar verdadeira determinação e competição ao plantel. Tem as qualidades, como jogador e pessoa, que queremos aqui no United", atirou.



Antigo jogador de Inter de Milão ou Galatasaray, na Europa, Alex Telles deixa os 'dragões', com os quais conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, após também ter sido campeão na Turquia.

Alex Telles, de 27 anos, sai do clube no mesmo dia em que o médio-defensivo Danilo foi emprestado aos franceses do PSG.