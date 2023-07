Alexander Bah acredita em João Vítor como lateral direito

Slavia Prague's Danish midfielder Alexander Bah reacts during the UEFA Conference League last 16, first-leg football match Slavia Prague v LASK in Prague, Cech Republic on March 10, 2022. (Photo by Michal Cizek / AFP) © AFP

Alexander Bah admite que o Benfica vai sentir a falta de Gilberto, mas garante que as águias têm alternativas válidas no plantel para a posição de defesa direito.

"Eu não acho que seja o único lateral direito do plantel. O Fredrik também pode jogar nessa posição e ainda ontem [jogo com o Southampton] o João Vítor mostrou que também pode jogar nesse lugar. Há competição suficiente entre nós. Claro que o Gilberto saiu e vamos sentir a falta dele. Mas não me cabe a mim decidir se há que preencher esse lugar", explica o jogador à margem da sessão de treino no Reino Unido, onde o Benfica cumpre o estágio de pré-temporada.

Esta temporada Alexander Bah reencontra David Jurásek com quem jogou no Slávia de Praga.

"O Jurásek é um bom amigo. Fico feliz que tenha vindo porque é um excecelente jogador e parece-me alguém que ajustado ao tipo de jogo que o treinador quer. Fico feliz também porque Jurásek é uma boa pessoa. Também já conhecia o Kokçu porque joguei contra ele quatro vezes e penso que é um jogador fantástico também. Para ser honesto estou muito feliz com os reforços que chegaram, parecem jogadores capazes de acrescentar qualidade e também bons companheiros".

A evolução de João Vítor no período em que esteve emprestado ao Nantes (França) também é visível, explica Alexander Bah. "Ele jogou muito bem, consigo ver que se desenvolveu muito nos últimos meses. E não falo apenas do João Vítor mas também de outros companheiros que me impressionaram ontem. Sinto-me muito bem nos treinos porque a qualidade do grupo é muito boa", resume.