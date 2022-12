Alfredo Quintana, a vida de "um guerreiro extraordinário" em documentário

Por TSF 26 Dezembro, 2022 • 18:51 Partilhar este artigo Facebook

Desde o momento em que começou a jogar na capital de Cuba, Havana, Alfredo Quintana percebeu que o seu futuro estaria ligado ao andebol. Após muito esforço por parte do FC Porto, chegou a Portugal, de onde nunca mais saiu, até à sua morte, a 26 de fevereiro de 2021.

Os azuis e brancos anunciaram, este domingo, que vão lançar um documentário de quatro episódios sobre a vida do luso-cubano. O primeiro será lançado no próximo dia 29 de dezembro, às 21h00, no Porto Canal e na FC Porto TV, e todos os dias, até 1 de janeiro, à mesma hora, serão lançados os restantes. Ao mesmo tempo, também ficará disponível na plataforma Prime Video.

Em entrevista ao Jornal de Notícias, o jornalista Ricardo Amorim, autor do documentário, contou que "depois de ter sido lançado um livro sobre o Quintana", pensou que "tinha de haver algo televisivo sobre a vida dele" e, por isso, ganhou "coragem" para propor a ideia ao FC Porto". Depois, entrevistou "quase 30 pessoas", ao qual se juntou uma viagem "a Cuba falar com os pais e com os amigos de lá" e a última pessoa com quem falou foi com o presidente portista, Pinto da Costa.

"Foi um grande desafio. A ideia inicial era ser emitido só no Porto Canal, mas eu não queria que Quintana ficasse só nas nossas portas. Gostava que mais pessoas soubessem a história dele. Muito antes de ele morrer, quando me perguntavam o que era um jogador à Porto, a minha referência já era o Quintana, pela forma como agia dentro e fora do campo", refere Ricardo Amorim.

"Quando fiz o documentário, confirmei uma ideia que já tinha. O Quintana era maior do que qualquer clube. Era unânime. Basta dizer que o Sporting e o Benfica abriram logo as portas a uma produção do Porto Canal", concluiu.

Alfredo Quintana morreu aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória durante o treino dos 'azuis e brancos', ao serviço dos quais conquistou seis campeonatos, uma Taça e duas supertaças.

Quintana foi assistido de imediato, com apoio de uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido transportado para o Hospital de São João depois de estabilizado.

Nascido em Havana (Cuba), o guarda-redes, de 2,01 metros, ingressou no FC Porto em 2010, naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, tornando-se numa referência da equipa das 'quinas', que representou em 67 jogos, tendo feito parte das seleções que conquistaram o sexto lugar no Europeu de 2020 e o 10.º no Mundial 2021, as melhores classificações lusas de sempre.