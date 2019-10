"Alguém do Grêmio anotou a matrícula?" Como a imprensa brasileira viu a vitória do Flamengo

Por João Almeida Moreira, correspondente em São Paulo 24 Outubro, 2019 • 07:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jornal Metrópoles perguntou em manchete "alguém do Grêmio anotou a matrícula?" e no texto acrescentou que os jogadores do rival do Flamengo "só viram que tinha o número cinco lá escrito".

Pub Pub

Paulo Vinícius Coelho, comentador do canal Fox, que detém os direitos da Libertadores na TV Cabo, resumiu de outra forma: "Se conseguirmos chegar vivos até lá vamos contar a história deste Flamengo do Jorge Jesus aos nossos bisnetos."

Pub Pub

Ao seu lado, o também comentador Edmundo, histórico jogador do maior rival do Flamengo, o Vasco da Gama, disse que "quem joga por música, como o Flamengo, aplica sonoras goleadas".

Galvão Bueno, o mítico narrador da TV Globo, sentenciou: "Está decidido quem joga o melhor futebol do Brasil", ainda repercutindo a longa discussão entre Jesus e Renato Gaúcho, o treinador do Grêmio, a propósito desse título subjetivo de detentor da melhor nota artística.

No Zero Hora, o maior jornal de Porto Alegre, a cidade do derrotado, uma palavra só: "Vexame." E a constatação de que esta foi a pior derrota da Era Renato Gaúcho e da história do clube na Taça dos Libertadores.

Percorra a fotogaleria para ver as capas da imprensa brasileira sobre o triunfo do Flamengo