"Despediu-se hoje do balneário." Allegri confirma que Ronaldo vai deixar Juventus

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, confirmou esta sexta-feira a vontade de o futebolista português Cristiano Ronaldo deixar o clube italiano, em conferência de imprensa.

"Ontem [na quinta-feira], o Cristiano Ronaldo disse-me que já não tem intenção de voltar a jogar pela Juventus. Por esta razão, não treinou hoje e não vai ser chamado para o jogo de amanhã [sábado]", afirmou o treinador da Juventus.

Na mesma conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Empoli, para a segunda jornada da Liga italiana, Allegri confirmou que o avançado português "despediu-se hoje do balneário".

"Não estou dececionado com o Cristiano. Quer deixar-nos depois de três anos. Faz parte da vida", frisou o treinador.

O internacional português Cristiano Ronaldo esteve esta sexta-feira ausente do treino da Juventus, após se ter deslocado ao centro desportivo do clube, confirmou o emblema da Liga italiana de futebol.

O jogador português, que poderá estar de saída da Juventus antes do fecho da janela de transferências na noite de terça-feira, permaneceu pouco mais de uma hora no centro de treinos.

Cristiano Ronaldo começou no banco no domingo na visita à Udinese, na primeira jornada da Liga italiana. Já na quarta-feira, Ronaldo abandonou o treino acompanhado por um elemento da equipa técnica, com queixas num dos braços, após choque com o brasileiro Alex Sandro.

Ronaldo, de 36 anos, chegou a Turim na época de 2018/19, proveniente do Real Madrid, e tem contrato com a Juventus por mais uma temporada.