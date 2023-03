Alonso recupera terceiro lugar na Arábia Saudita e 100.º pódio da carreira

© Giuseppe Cacace/AFP

O piloto espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) recuperou o terceiro lugar conquistado este domingo no Grande Prémio da Arábia Saudita, segunda prova do Mundial de Fórmula 1, perdido após a corrida devido a uma penalização de 10 segundos.

Os comissários entenderam que uma penalização inicial de cinco segundos por colocar o carro fora de sítio na grelha de partida não tinha sido devidamente cumprida, pois um dos mecânicos encostou o macaco ao monolugar durante os cinco segundos em que a penalização deveria ter sido observada aquando da paragem nas boxes para troca de pneus.

Contudo, três horas depois do final da corrida, os comissários reviram a sua posição, depois de uma exposição da Aston Martin ter demonstrado sete situações similares em que não houve lugar a penalização.

O mecânico encostou o macaco ao monolugar do piloto espanhol, mas não o levantou enquanto não passaram os cinco segundos de penalização que a equipa teria de cumprir.

Dado o histórico de situações similares, os comissários reverteram a decisão e voltaram a colocar Alonso no terceiro lugar da prova saudita.

Este é, assim, o 100.º pódio da carreira do antigo bicampeão mundial (2005 e 2006), segundo consecutivo com a Aston Martin, depois do terceiro lugar conquistado no Bahrain, na prova de abertura do Mundial.

"Acabo por ficar contente com o resultado e com o nosso segundo pódio. Mostrámos que podemos ser a segunda equipa mais rápida do pelotão. Cometi um erro na grelha mas fizemos de tudo para recuperar o tempo perdido", disse o piloto asturiano, de 41 anos.

Desta forma, o britânico George Russell (Mercedes), que tinha sido promovido ao terceiro lugar, terá de devolver o troféu a Fernando Alonso, que chegou a participar na cerimónia do pódio.

O piloto espanhol já tinha criticado a FIA por ter permitido que a penalização fosse atribuída apenas depois do final da corrida e dos procedimentos da cerimónia de pódio.

"Tiveram 35 voltas para atribuir a penalização", sublinhou.

A Aston Martin também recupera o segundo lugar do Mundial de Construtores, com 38 pontos, os mesmos da Mercedes.

O piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) venceu o Grande Prémio da Arábia Saudita, segunda prova do campeonato do mundo de Fórmula 1, batendo o companheiro de equipa, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull).

Pérez, que liderou desde a quarta até à 50.ª e última volta, deixou Verstappen a 5,355 segundos, enquanto o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi o terceiro classificado, a 20,728, somando o 100.º pódio da carreira.

A Red Bull lidera o Mundial de Construtores, com 87 pontos, enquanto Verstappen comanda entre os pilotos, com 44 pontos, mais um do que Pérez.

A próxima prova será o Grande Prémio da Austrália, em 02 de abril.