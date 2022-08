Álvaro Pacheco garante Vizela a jogar para ganhar na receção ao FC Porto

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O treinador Álvaro Pacheco garantiu este sábado o Vizela a jogar para ganhar na receção ao FC Porto, no domingo, na segunda jornada da I Liga de futebol, e considerou Sérgio Conceição como o "ponto mais forte" dos 'dragões'.

"Temos uma identidade bem vincada, que é jogar sempre para ganhar, sabendo que não vamos poder ganhar os jogos todos. A vitória no último jogo [1-0 sobre o Rio Ave, fora] só nos deu três pontos, é uma migalha do que queremos no campeonato. Estou satisfeito pela exibição e pelo resultado, mas ainda temos muito por conquistar. O foco tem de estar no nosso processo e rendimento, olhos nos olhos dos adversários e acreditar que somos capazes", disse na conferência de imprensa de antevisão.

O treinador dos minhotos deixou um forte elogio ao seu congénere portista, considerando-o mesmo o ponto forte do FC Porto.

"O FC Porto é uma equipa muito forte no seu coletivo, mas se tivesse que escolher o seu ponto mais forte seria mesmo o treinador. O Sérgio Conceição é um excelente treinador pelo trabalho que tem vindo a fazer todos os anos, a perder jogadores que são influentes e ele a reinventar a equipa e a criar uma equipa competitiva, com rendimento muito alto", disse.

Álvaro Pacheco destacou ainda a "capacidade avassaladora" da equipa portista, notando ter "mais jogo interior", uma "nuance" em relação à época passada, e o avançado Taremi, que tanto procura a "profundidade" como o "espaço para fazer o elo de ligação".

Da parte do Vizela, assegurou, pode esperar-se uma equipa "com muita ambição e determinação".

"Acima de tudo, com coragem de jogar o nosso futebol, olhos nos olhos contra o campeão nacional. Temos crescido e evoluído como equipa e estamos preparados para este desafio", disse o técnico.

Na época passada, o FC Porto goleou em Vizela (4-0), mas Álvaro Pacheco diz olhar para isso "como uma oportunidade".

"Temos de ter orgulho e respeito em nós próprios e acreditamos que podemos alcançar o que pretendemos. Se o adversário for melhor no final, daremos os parabéns, mas o Vizela joga sempre para ganhar", reforçou.

O guarda-redes brasileiro Luiz Felipe (ex-BSAD) e o avançado montenegrino Osmajic (emprestado pelo Cádiz) são os reforços mais recentes do Vizela e Álvaro Pacheco revelou que procura ainda mais um avançado.

Os sócios do Vizela aprovaram na noite de sexta-feira, em assembleia-geral a entrada de um novo acionista na SAD.

"O meu papel como treinador foi fazer com que isso passe ao lado dos jogadores, hoje isso é a realidade do futebol, não foi a primeira nem vai ser a última vez. O Vizela deve muito à visão de quem sai, estou-lhes muito grato", disse.

Vizela, sétimo classificado, com três pontos, e FC Porto, segundo, também com três, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio do FC Vizela, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

