Jogadores do Alverca © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

O Alverca fez um vídeo promocional para o jogo com o Loures em que faz alusão ao aeródromo do Complexo Militar da cidade através de um aeroporto fictício, numa altura em que tanto se discute a construção do futuro aeroporto do Montijo.

O jogo a contar para o Campeonato de Portugal realiza-se em casa do Alverca, no domingo, dia 1 de março, às 15h00.