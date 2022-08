Ameaça de ataque aéreo obriga a interromper jogo da liga ucraniana

© Roman Pilipey/EPA

O encontro entre o Rukh Lviv e o Metalist, a contar para liga da Ucrânia, foi interrompido, esta quarta-feira, devido a uma ameaça de ataque aéreo na região de Lviv.

De acordo com relatos publicados nas redes sociais, as sirenes soaram antes do jogo, aos 43 minutos e, por fim, aos 50. Quando o aviso ecoa no estádio, os jogadores e os presentes têm de se recolher no abrigo, que não podem estar a mais de 500 metros do recinto desportivo.

A segurança dos encontros é assegurada pelos militares ucranianos e todos as partidas vão ser transmitidas em sinal aberto para a população ucraniana seguir os jogos em segurança nas próprias residências.

Kolejny alarm! Jakoś w 43 minucie mecz zostaje przerwany, oficjel UAF prosi o schowanie się do schronu, a jeden człowiek odpowiadający za mecz woła, by dograć te dwie minuty. Oficjel pozostaje nieugięty, wszyscy kierujemy się do schronu pic.twitter.com/E1MYwYE08b - BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 24, 2022

Nie odzywam się, ale cały czas siedzimy w schronie. Już trzeci raz dziś. Najpierw z graczami przed meczem, potem z innymi w 43. minucie. Teraz już około godziny czekamy, bo w 50. minucie znow zawył alarm.



Mam mnóstwo materiałów, ale nie działa internet pic.twitter.com/4x7SkCLhW3 - BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 24, 2022

Quase todas as equipas indicaram dois ou três estádios para jogarem em casa, sendo que o local mais complicado é Kryvyi Rih, uma localidade a apenas 40 quilómetros da zona de conflito no sul da Ucrânia.

As cidades de Lviv e Kiev - norte da Ucrânia - vão receber a maioria das partidas do campeonato ucraniano de futebol, que se reinventou devido ao conflito no país.