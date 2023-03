Amorim admite que derrotas dos rivais são estímulo para o Sporting

© Rodrigo Antunes/Lusa

O treinador do Sporting admitiu esta sexta-feira que as derrotas do FC Porto e Sporting de Braga, na última jornada da I Liga de futebol, são um estímulo, mas advertiu que os leões não podem voltar a falhar.

Em conferência de imprensa, em Alcochete, o técnico assumiu que a partida de sábado, frente ao Portimonense, "é importante para manter a sequência de [três] vitórias" alcançada nos últimos encontros, mas lembrou que "ultimamente", a equipa tem "falhado após uma sequência" de triunfos.

"Não precisamos de mais motivação, porque estamos num lugar abaixo do que deveríamos estar, mas [as derrotas dos rivais e a aproximação ao terceiro lugar] tem de ser um estímulo para nós. Este é mais um dos momentos, como foi com o Boavista, com o Arouca, que tínhamos de ganhar e não ganhámos. Temos de ter noção disso e vencer o jogo", apontou Rúben Amorim.

Nesse sentido, tendo em conta que os 'leões' defrontam o Arsenal na quinta-feira, para a Liga Europa, o técnico frisou que não faz poupanças de jogadores, mas sim "rotatividade" porque tem "jogadores de qualidade" e mostrou-se satisfeito por ter mais opções na frente, com o regresso de Ugarte ao meio-campo, que permite 'libertar' Pedro Gonçalves para o ataque.

Nesse setor, em que Trincão "chamou muito a atenção" no último jogo pelo golo que marcou e pela subida de rendimento, Amorim admitiu que "é bom ter jogadores extra" no banco "para mexer no jogo" e não garantiu a titularidade do internacional português.

"Na segunda parte fez um golo, desbloqueou um bocadinho e teve jogadas em que chamou muito a atenção. Eu olho mais ao global. O Francisco Trincão pode manter-se, como pode ir para o banco, porque já o fiz com vários jogadores em que não jogaram tão bem mas, como cada jogo tem a sua história, nós vamos mudando os jogadores consoante isso", analisou.

Ainda relativamente às opções para o ataque, o técnico 'leonino' deixou elogios a Fatawu, que esta semana marcou três golos na vitória dos juniores do clube por 5-1, frente ao Ajax, na UEFA Youth League, mas lembrou que esse é um escalão com uma exigência diferente.

"Acreditamos que o Fatawu tem essa capacidade [de desbloquear jogos] não só aqui, mas já demonstrou na Liga 3 e irá demonstrar na I Liga quando não tiver todas as tarefas defensivas que tem de fazer. Vejo uma evolução normal, de um jogador com muito talento, que ainda é muito jovem. São bons sinais na Youth League, mas é um mundo completamente diferente", comentou.

O Sporting visita o Portimonense no sábado, em partida da 23.ª jornada da I Liga de futebol com início previsto para as 18h00, no Portimão Estádio, e arbitragem de Gustavo Correia (AF Porto). O jogo tem relato na TSF e acompanhamento ao minuto em tsf.pt

A equipa de Rúben Amorim venceu os últimos dois encontros para o campeonato e, na última jornada, beneficiou das derrotas do FC Porto (2-1 em casa, com o Gil Vicente) e do Sporting de Braga (2-1 fora, com o Vitória de Guimarães) para se aproximar dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Os 'leões' estão, agora, a sete pontos do segundo lugar, ocupado pelo FC Porto, que dá acesso direto à prova 'milionária', e a cinco do terceiro posto, ocupado pelo Sporting de Braga, que qualifica para as pré-eliminatórias da competição.