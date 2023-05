Amorim anuncia o último onze da época e há duas surpresas

Rúben Amorim © AFP

Tal como fez na época passada, Rúben Amorim revelou o onze que vai jogar na última partida do campeonato, frente ao Vizela, esta sexta-feira.

"Franco [Israel]], Esgaio, Inácio, Seba [Coates], [Matheus] Reis, Nuno Santos, Dário [Essugo], Morita, Pote, Paulinho e Trincão. Esse é o onze", atirou o treinador do Sporting.

São duas as surpresas na equipa leonina. Franco Israel mantém-se na baliza, apesar de Adán já estar disponível (cumpriu castigo no dérbi) e o jovem Dário Essugo é aposta para o meio-campo, no lugar de Ugarte, que pode estar de saída do clube.

Dário Essugo prepara-se, assim, para jogar pela terceira vez a titular na equipa de Alvalade.